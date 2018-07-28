Olimpik Donetsk - Vorskla-Naftohaz Poltava düellosu

Ukrayna Premier Lig maçında Olimpik Donetsk ile Vorskla-Naftohaz Poltava, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Olimpik Donetsk son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Vorskla-Naftohaz Poltava, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpik Donetsk kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Vorskla-Naftohaz Poltava sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Olimpik Donetsk önceki hafta Illichivets Mariupol mücadelesinde 1-0 yenildi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, Chernomorets Odessa karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Vorskla-Naftohaz Poltava, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vorskla-Naftohaz Poltava 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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