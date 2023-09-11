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        Haberler Spor Futbol Fransa Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Olimpik Lyon, teknik direktör Blanc ile yollarını ayırdı

        Ligue 1'e istediği gibi başlayamayan Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı. Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:10
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        Lyon'da Blanc dönemi sona erdi
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        Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Fransız teknik adamın görevinin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdiği kaydedildi.

        Olimpik Lyon'un başında 11 ay görevde kalan Blanc, 37 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

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