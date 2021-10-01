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"Ölmek İçin Zaman Yok"un ön gösterimine büyük ilgi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun zamandır tüm dünyada merakla beklenen, 25. James Bond filmi "Ölmek İçin Zaman Yok", bugün vizyona girdi. Filmin ön gösterimi önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda çok özel bir davet ile gerçekleştirildi.

Ön gösterime; Buse Terim, Enis Arıkan, İrem Helvacıoğlu, Büşra Pekin, Aydan Taş, Ceylan Çapa, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Aslı Kızmaz ve İlker Kızmaz gibi birçok ünlü isim katıldı. Gecede Alya sahne alarak hafızalara kazınmış Bond filmlerinin şarkılarını seslendirdi. "Ölmek İçin Zaman Yok" filmi, davetlilerden tam not aldı.