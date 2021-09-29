Kraliyet Ailesi, Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux ve Lashana Lynch dahil olmak üzere No Time to Die yıldızlarıyla tanıştırıldı. Ayrıca senaristler Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis ve Robert Wade ile bir araya geldi. Şarkıcı Billie Eilish ve Eilish'in yeni Bond şarkısını birlikte yazdığı müzisyen kardeşi Finneas O'Connell ile de selamlaştı.