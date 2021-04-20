Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ölmek üzereyken hayata döndürdüğü güvercin Zibidi'yle kurduğu dostluğun hikayesi büyük ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre evinin teras katında güvercin besleyen Tüydeş, yaklaşık 1,5 ay önce yumurtalardan çıkması gereken bazı yavruların öldüğünü fark edip yuvadan çıkarmak istedi.

Kenara ayırdığı güvercinlerden birinin gaga hareketini fark eden Tüydeş, havluya sardığı kuşu yem ve su vererek hayata döndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ona nefes olan Tüydeş, Zibidi adını verdiği kuşun sağlık durumuyla ilgili bilgi ve fotoğraflarını her gün sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Kısa sürede büyük etkileşim alan Zibidi'nin hikayesi, ünlülerin de dikkatini çekiyor. Pek çok ünlü isimden mesajlar alan Tüydeş'i ziyaret eden oyuncu Aslıhan Gürbüz, güvercinle ilgilenip fotoğraf çektirdi.

"DAHA FAZLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞAYIM DİYE BİRÇOK MESAJ GELDİ"

Zibidi'nin öyküsünü anlatan Alper Tüydeş, çocukluktan beri güvercin besleyen bir ailede büyüdüğünü ve bunun kendisi için hobiden de öte olduğunu söyledi.

Evinin teras katında 3 yıldır güvercinlerle iç içe olduğunu belirten Tüydeş, "İlk gördüğümde kaskatı kesilmiş, buz gibi ölü gibi duruyordu. Yarım saat sonra reaksiyon verip yem istemeye başladı. Su verip yem takviyesi yaptık. Böylece hikayemiz başladı" dedi.

Güvercinin hayata tutunduğu ilk günlerde doğu turu planı olduğunu ancak bunu ertelemediğini dile getiren Tüydeş, geziye Zibidi'yle çıktıklarını ifade etti.

Sepete koyduğu kuşla 4-5 bin kilometre katettiklerini bildiren Tüydeş, "Sosyal medyada onun da yolculuğunu paylaştım ve insanların çok hoşuna gitti. Daha fazla fotoğrafını paylaşayım diye birçok mesaj geldi." ifadelerini kullandı.

"HERKES MERAK EDİYOR, GÖRMEK İSTİYOR"

Tüydeş, salgınla mücadele edilen bu dönemde hikayelerinin insanların yüzünde tebessüm oluşturmasının kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Zibidi'nin, yaşama tutunma azmiyle örnek olduğunu kaydeden Tüydeş, şöyle konuştu:

"35-40 gün önce ölü olarak yere koyduğum kuş bugün omuzumda kanat çırpıyor. Binlerce yol katetti ve binlerce insanın sevgisini, beğenisini kazandı. Zibidi artık ilk uçuş denemelerini yapıyor. Kendisi yem yemeye, su içmeye başladı. Çok sağlıklı yapamıyor o yüzden ben de aç kalmasın diye destekliyorum. İlk uçuş denemelerini kümesten omzuma atlamaya çalışarak yapıyor. Mutluyuz onunla. Günlerdir evin içinde tutuyordum soğuğa dayanamaz diye. Havalar artık ısındığı için diğer güvercinlerin yanına koyuyorum, adaptasyon sürecine başlasın diye. Aynı zamanda doğa fotoğrafçısıyım, yıllardır sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımlarla Zibidi'nin bir kitlesi oluştu. Herkes merak ediyor, görmek istiyor. Doğu turuna çıktığımda Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da bizimle görüşmek istedi. Zibidi'yle beraber misafir olduk. 'Zibidi Fan Club' diye bir kitlesi var artık."