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Ölmekte olan babasının son 17 gününü fotoğrafladı!

Giriş: 04.04.2019 - 12:27 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ölümün sessizliğini kırmak için babasının son 17 gününün fotoğraflarını paylaşan Josh Neufeld, o dönemler ölümcül hastalıklarla ilgili bir fotoğraf projesi üzerinde çalışmaya başladığını ancak projeyi adlandıran babasının birdenbire konu olduğunu söyledi

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    "Ölümün sessizliğini kırmak için babamın son 17 gününün fotoğraflarını paylaştım" diyen Josh Neufeld, "2015 yılında ölüm babamı hızlı bir şekilde aldı. Kanseri buldukları zaman, zaten pankreasa yerleşmiş ve karaciğere yayılmıştı" dedi. 

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    Neufeld, "Babam her zaman benim için bir öğretmen ve akıl hocası oldu. Hayatımın her alanında bana rehberlik etti" diyerek, şu sözleri paylaştı: 

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    "Şikayetlerin ardından birden fazla uzmanla yapılan görüşmeler, babamın hayatını iki kelimeye damıttı: kanser ve metastaz.

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    Hastalığı endişe verici bir hızla ilerledi. İlk ince ağrının başlangıcından, tanıya ardından ölüme sadece bir ay sürdü. Yaşamı seven, bisiklete binen, şarap içen, kitap yazan, ruh zenginleştirici onurlu bir insandan, annemin mantosundaki bir kutudaki küllere...

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    Kısa ama en uzun haftalarda onun gidişini izledik. Hayatımın son 19 gününü günde 10 saat olmak üzere hastanede geçirdim. Bu sefer resimlerle kronikleşmeye başladım.

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    O dönemler ölümcül hastalıklarla ilgili bir fotoğraf projesi üzerinde çalışmaya başlamıştım. Ama projeyi adlandıran adam birdenbire ve beklenmedik bir şekilde konu oldu."

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