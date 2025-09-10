Oltayla yakaladı: 2 metre

Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilikle uğraşan ve boş zamanlarında amatör balıkçılık yapan Ali Osman Şahin, oğlu ile birlikte Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'ne balık avına gitti.

Balıkçının oltasına yaklaşık 2 metrelik ve 70 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakalayan Şahin, balıkla birlikte poz verdi.

Yakaladığı balıktan dolayı heyecan yaşayan Şahin, "İlk defa bu kadar büyük balık yakaladım. Umarım bundan sonra da daha büyük yayın balığı yakalarım" dedi.