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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Ölü Mevsim' Altın Koza için yarışacak

        'Ölü Mevsim' Altın Koza için yarışacak

        Doğuş Algün'ün yönetmenliğini üstlendiği, Funda Eryiğit, Ece Yaşar ve Erdem Şenocak'ın başrollerinde yer aldığı Ölü Mevsim,  23 -29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'da yarışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:13
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        'Ölü Mevsim' Altın Koza için yarışacak
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        Doğuş Algün’ün yönetmenliğini, Burak Kaplan’ın yapımcılığını üstlendiği ve kadrosunda Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan, Haydar Şahin, Naz Göktan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ölü Mevsim, dünya prömiyerini 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. Doğuş Algün’ün ilk uzun metrajı olan film, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde yarışacak.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ve North Macedonia Film Agency destekleriyle çekilen ve bir Türkiye-İtalya-Kuzey Makedonya ortak yapımı olan Ölü Mevsim’in senaryosunu Selen Örcan ile Doğuş Algün yazarken, görüntü yönetmenliğini Ece Latifaoğlu, yapım tasarımını Bengü Şener, sanat yönetmenliğini Ahmet Yörük, cast direktörlüğünü ise Harika Uygur yaptı.

        Filmin Konusu:

        Nimet, yaşadığı trajik bir çocuk kaybının ardından İstanbul'un muhafazakar mahallerinden birinde sıkışıp kalırken, ömrünü birlikte geçirdiği küçük kardeşi Öznur da aile içindeki bambaşka bir sırrı taşımakta ve kendi mücadelesini vermektedir.

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        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #Doğuş Algün
        #Ölü Mevsim
        #sinema
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