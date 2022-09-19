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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!
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Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!
Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!
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İHA

Amasya'da, edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

8 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 8 yaralı yolcu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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