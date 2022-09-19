Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!

Amasya'da, edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
8 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 8 yaralı yolcu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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