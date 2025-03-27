"Ölü ya da diri torunumu bulun"

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, 13 yaşındaki kayıp kız Elif’in izi sürüldü.

Kayıp Elif’in annesi, Göfer Hanım’ın yanında bu kez anneanne Şükran da vardı. Anneanne Şükran’ın isyanı yürek dağladı. “Torunumu öldürdünüz. Torunumu öldürdüler. Katiller! Katilsiniz. Torunumun katilisiniz. Çocuk çetesi torunumu kaçırdı” diyerek isyan etti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ İZLEYİCİLERİNE SESLENDİ

Didem Arslan Yılmaz, izleyiciler için ihbar hatlarını paylaştı. Kayıp kızın bulunması için yardım isterken emniyet güçlerine de çağrıda bulundu. Kayıp Elif öldü mü, öldürüldü mü, kaçtı mı, kaçırıldı mı, bir yerde zorla mı alıkonuluyor?