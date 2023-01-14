Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Ölüm teğet geçti! Hatalı park yapan sürücünün açtığı kapı az kalsın öldürüyordu

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Samsun’da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ilginç kazalara neden oldu.

Ölüm teğet geçti! Hatalı park yapan sürücünün açtığı kapı az kalsın öldürüyordu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Samsun’da hatalı park yapan bir sürücünün kontrolsüzce açtığı kapı, motosikletliyi çarparak devirdi. Kapının çarpmasıyla savrulan motosikletli, hızla gelen diğer aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

AVM ÖNÜNDE HATALI PARK CEZASI

Motosiklet kazası, Canik ilçesinde Piazza AVM önünde hatalı park ve dikkatsizlik yüzünden meydana geldi. KGYS kamerası tarafından kaydedilen kazada, bir sürücü otomobilini yolun kenarına park etti. Hem hatalı park yapan hem de araçtan kontrolsüz şekilde inen sürücünün açtığı kapı motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü o sırada yanından geçen dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

DİĞER KAZALAR

Atakum ilçesi Lozan Caddesi’nde meydana gelen bir diğer kazada, yaya yolunu kullanan bir vatandaşa dönüş yapan bir ticari araç çarptı. Ticari aracın çarpması yere düşen vatandaş o sırada arkadan gelen diğer bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yaralandı.

Atakum ilçesinde meydana başka bir kaza, kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren otomobil sürücüsü trafik lambalarına çarparak durabildi.

İlkadım ilçesinde yaşanan bir kazada ise kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren kurye, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yere düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı! Seçim süreci görüşülecek
GÜNDEM MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI | İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? İstanbul hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da kar yağışı...
Son dakika: TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi
GÜNDEM TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi
Son dakika: 217 tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı
GÜNDEM 217 tarihi eser koruma altında
SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler
Son dakika haberler: Ölü ve yaralılar var! Haliç Köprüsü'nde çatışma!
GÜNDEM Ölü ve yaralılar var! Haliç Köprüsü'nde çatışma!
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ heyecanı Mersin'de!
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak! - 14 Ocak MGM Hava durumu raporu İstanbul
GÜNDEM Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede ...
Maltepe'de otomobil, minibüse çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
GÜNDEM Otomobil minibüse çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Elazığ’da 5 sahipsiz köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma
GÜNDEM Elazığ’da 5 sahipsiz köpeğin zehirlendiği iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.