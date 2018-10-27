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Ölüm yolunda katliam gibi kaza

İzmit ile Kandıra arasındaki 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda, cip ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ve ailesinin bulunduğu araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

27.10.2018 - 22:23 | Güncelleme:

Olay, akşam saatlerinde Kandıra'ya bağlı Dalca Köyü mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra'ya giden Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık yönetimindeki 54 D 6290 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Gökkaya'nın kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalının arkasındaki yeşil alana savruldu.

Sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık'ı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralılar polis memuru Yunus Emre Gökkaya, kardeşi Atilla Gökkaya ve oğlu Hamza Ali Gökkaya'yı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri aynı araçta bulunan polis memurunun eşi Merve Gökkaya, Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Yunus Emre Gökkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

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