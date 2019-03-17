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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde, Düden Çayı kenarında bulunan yol üzerinde, minibüsüyle seyir halinde olan Ertuğrul Yılmaz, iddiaya göre, başka aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, Düden Çayı'na düştü. Araçtan kendisi kurtulan Ertuğrul Yılmaz, yüzerek, sudan çıktı.
"KUZUMU DA KURTARIN NE OLUR"
DHA'da yer alan habere göre suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerinde yardım bekledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın üzerindeki Çakmak'a ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halatla minibüse ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansa alınan Ertuğrul Yılmaz ve Rümeysa Çakmak'ın sağlık kontrolleri yapıldı. Yılmaz, araçta bulunan kuzusunun da kurtarılmasını istedi.
SUDAN ÇIKARILAN KUZUSUNA SARILDI
Minibüsten çıkıp, akıntıya kapılan kuzunun çalılıklara takıldığını gören itfaiye erleri, bu kez hayvanı kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Etrafta ışık bulunmaması nedeniyle sadece sesini duyabildikleri kuzuyu bulmakta zorlanan itfaiye erleri, hayvana ulaşmak için çalılıkları kesti. Suyun içine girip, kuzuyu çıkaran itfaiye ekibi, kucaklayarak, sahibine götürdü. Kuzunun canlı olduğunu gören Ertuğrul Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek, kuzuya sarıldı ve itfaiye ekibine teşekkür etti. Suya gömülen araç, vinçle sudan çıkarılırken, sürücü Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AYNI YERDE ÖNCEKİ GECE DE KAZA OLMUŞ
Öte yandan kazanın meydana geldiği noktanın 50 metre yukarısında önceki gece de başka otomobil suya düşmüştü. Suya düşen aracın sürücüsü Mustafa Altıntaş, hayatını kaybetmişti. Kazaların olduğu bölgede yaşayanlar, suyun kenarına bariyer yapılması gerektiğini ve aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyledi.
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