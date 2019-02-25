Ölüme meydan okudu, Oscar aldı

National Geographic’in sıra dışı bir tırmanış öyküsünü büyüleyici bir görsellikle izleyicilerle buluşturan belgeseli “Free Solo”, 91. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülüne layık görüldü.

National Geographic'in ilk kez sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar’ı kazandığı belgeselin yapımcısı E. Chai Vasarhelyi ile dünyaca ünlü fotoğrafçı ve dağcı Jimmy Chin, "Alex Honnold’a bize cesaret ve ilham verdiği; imkansıza inanmayı öğrettiği için minnetarız. Bu belgeseli imkansız şeylere inananlara ithaf ediyoruz” dedi.

'Free Solo', ABD'nin Yosemite Ulusal Parkı’nda yer alan ve 1 kilometre uzunluğuyla dünyanın en ünlü kayası olan El Capitan’a çıplak elle, ipsiz tırmanan Alex Honnold’un hikayesini konu alıyor. Honnold, mükemmele ulaşacağı ya da ölümüyle sonuçlanacak bu tehlikeli tırmanışı boyunca hem vücudunu hem de inancını zorluyor. Daha önce de BAFTA Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülü kazanan “Free Solo”, 7 Mart Perşembe saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

E. Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin...