Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre kaza Bakırköy sahil yolunda önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Furkan T.'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla makas atarak yarışmaya başladı. Bir süre sonra kontrolünü kaybeden Furkan T. otomobiliyle önce bariyerlere sonra da taksiye çarptı.

LİSELİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yapan aracın arka koltuğunda oturan Yeşilköy 50. Yıl Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanç otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti. Genç kızın sınıf arkadaşı 17 yaşındaki Lilav Heja Can da yaralandı.

O SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü Furkan T. ve yanında oturan Ömer K. gözaltına alındı. Furkan T., hayatını kaybeden ve yaralanan genç kızları tanımadığını, Yeşilköy'de otostop yaparak otomobiline bindiklerini söyledi. Furkan T., kazayı bir aracın kendilerini sıkıştırması sonucunda yaptığını da anlattı.

ÖLÜMÜNE YARIŞMIŞLAR

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki aracın makas atarak yarıştıkları tespit edildi. Diğer aracın sürücüsü Ali D. de emniyete gelerek teslim oldu. Ali D.'nin de kaza yapan Furkan T.'yi suçladığı ileri sürüldü. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan ve garson olarak çalışan Furkan T. ve diğer aracın sürücüsü Ali D. adliyeye sevk edildi.