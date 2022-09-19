Ölüme yürüdü! Bir

Bursa'da, yolun karşısına geçerken, aniden hareket eden TIR'ın altında kalan pazar esnafı Bayram Damar (59), olay yerinde can verdi.
Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarönü Caddesi'nden Yakın Çevre Yolu yönüne giden Ersin B. yönetimindeki TIR, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu.
TIR'IN ÖNÜNDEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ
Semt pazarında incir sattığı belirtilen Bayram Damar, TIR'ın önündün "kör nokta" olarak adlandırılan görüş kısıtlı bölgesinden yolun karşısına geçmek istedi. Araçların ilerlemesiyle yolun açıldığını gören Ersin B.'nin hareket ettirdiği TIR, Damar'a çarptı.
YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu haber alıp kaza yerine gelen Bayram Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından TIR şoförü Ersin B., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik yoğunluğu nedeniyle TIR şoförünün aracı durdurduğu, bu sırada Bayram Damar'ın önünden geçmek istediği TIR'ın hareket etmesiyle de altında kaldığı görüldü.
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