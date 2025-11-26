Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Eflatun-beyazlılar, rakibini mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan İspanyol devi, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Hiç galibiyeti bulunmayan Yunan ekibi ise 2 puanla 31. sırada bulunuyor. Olympiakos - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…