        Haberler Bilgi Spor Olympiakos - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı: Şampiyonlar Ligi Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler 11'de mi?

        Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos'a konuk oluyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi, deplasmandan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yunan ekibi ise taraftarının desteği ile karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadelede Arda Güler'in süre alıp alamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:18
        1

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Eflatun-beyazlılar, rakibini mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan İspanyol devi, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Hiç galibiyeti bulunmayan Yunan ekibi ise 2 puanla 31. sırada bulunuyor. Olympiakos - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

        2

        OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Olympiakos - Real Madrid maçı, 26 Kasım 2025 Çarşamba yani bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

        3

        OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI HANGI KANALDA?

        Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.

        Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdü çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.

        4

        ARDA GÜLER 11'DE Mİ?

        Milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle düzenli bir şekilde ilk 11’de kendisine yer buluyor.

        Güler'in Olympiakos maçına da ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

        Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
