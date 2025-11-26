Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos'a konuk oluyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi, deplasmandan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yunan ekibi ise taraftarının desteği ile karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadelede Arda Güler'in süre alıp alamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Real Madrid maçı, 26 Kasım 2025 Çarşamba yani bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI HANGI KANALDA?
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.
Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdü çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.
ARDA GÜLER 11'DE Mİ?
Milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle düzenli bir şekilde ilk 11’de kendisine yer buluyor.
Güler'in Olympiakos maçına da ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius