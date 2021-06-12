İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Shoe bu akşam müzik dünyasından 5 ismi misafir ediyor. İbo Show konuklarından Ömer Danış'ın hayatı ve müzik kariyeriyle ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı. Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

ÖMER DANIŞ ALBÜMLERİ

1987: Çaren Olayım

1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

1995: Tutsak Kurtlar Sofrası

1998: Ömer Danış 98

1999: Şerefsiz

2001: Ağlama Gözbebeğim

2004: Şimdi Ben

2006: Gidiyorum Şehir Duvarları

2012: Kırgın & Çakal

2014: Ağlıyorsun

2016: Merhamet (single)