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Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Danış şarkıları...

Pop müzik dünyasının efsane parçalarından biri olan "Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar" şarkısıyla ünlenen Ömer Danış'ın hayatı merak ediliyor. Bu akşam İbo Show'a konuk olan Ömer Danış, 90'lı yılların en popüler isimlerinde biriydi. Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Danış şarkıları...

Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Danış şarkıları...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Shoe bu akşam müzik dünyasından 5 ismi misafir ediyor. İbo Show konuklarından Ömer Danış'ın hayatı ve müzik kariyeriyle ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı. Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

ÖMER DANIŞ ALBÜMLERİ

1987: Çaren Olayım
1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar
1995: Tutsak Kurtlar Sofrası
1998: Ömer Danış 98
1999: Şerefsiz
2001: Ağlama Gözbebeğim
2004: Şimdi Ben
2006: Gidiyorum Şehir Duvarları
2012: Kırgın & Çakal
2014: Ağlıyorsun
2016: Merhamet (single)

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