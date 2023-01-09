Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer için artık geri sayım başlamış durumda. Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin gerçek hikaye mi yoksa uyarlama mı olduğuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

    Ünlü oyuncular Selahattin Paşalı ile Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı yeni dizi Ömer, bu akşam görücüye çıkıyor. Oldukça ilgi çekici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen diziye dair en çok araştırılan; Ömer dizisi uyarlama mı yoksa gerçek hikaye mi sorusunun yanıtını derledik!
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

    ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI, KONUSU NE?

    Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır. 2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

    Kudüs'te gerçekleşen hikayede oldukça katı kuralları olan Ortodoks Yahudi bir ailenin yaşamı ve çektikleri zorluk anlatılıyor.

    Ömer dizisinde ise; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

    ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

    Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner de yer alıyor.
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?
  • Ömer dizisi gerçek hikaye mi? Ömer dizisi uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.