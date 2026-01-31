Ömer Dormen: Yürekten teşekkür ederim

30 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile İstanbul'da bir araya ge... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi: İran'a olacak herhangi bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil, sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz* Trump'ın Fed başkan adayı Kevin Warsh oldu. Bu haber altın ve gümüşte çok sert düşüşe neden oldu* Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu* Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus olurken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu* Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses'in dramının altından 6 Şubat Kahramanmaraş depremi çıktı Daha Az Göster