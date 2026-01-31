Ömer Dormen: Yürekten teşekkür ederim
97 yaşında hayatını kaybeden duayen sanatçı Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının ardından kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevenlerine teşekkür etti
Merhum sanatçı Haldun Dormen, 6 Ocak'ta grip nedeniyle tedavi altına alınmış ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Dormen, tedavi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda, babasının vefatının ardından kendilerini yalnız bırakmayan ve acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.
Ömer Dormen mesajında şunları kaydetti: Sevgili babam Haldun Dormen'in vefatının ardından, dolu dolu yaşadığı ömründe ne kadar büyük bir iz bıraktığını bir kez daha gördük. Sevenlerinden gelen binlerce mesaj, paylaşımlar ve güzel sözlerle bu gerçeği bir kez daha anlama fırsatı bulduk. Bu süreçte kalben yanımızda olan, arayan, mesaj ve paylaşımlarıyla duygularımızı paylaşan, onu sevgiyle anan, taziye ziyaretinde bulunan, cenaze törenimize katılan ve törenin babamın adına yakışır şekilde düzenlenmesi için emek harcayan tüm dostlarımıza, babamın büyük-küçük tüm öğrencilerine ve sevenlerine ailem adına yürekten teşekkür ederim.