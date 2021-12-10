Ömer Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık

Erdoğan, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, kendileri açısından zorluğu ve önemi yüksek bir müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçı olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin taraftarların etkisiyle maça baskılı başladığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk 15-20 dakika coşkulu taraftarının destekleriyle üzerimize geldiler, biz bu süreçte takım savunmasını sağlıklı yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Önce beraberliği sonra galibiyet golünü bulduk. Haklı bir galibiyet aldık. Yeni stadın da Altay'a hayırlı olmasını diliyorum, güzel bir stat oldu. Futbolculuğumda Alsancak Stadı'nda çok maç oynadım, bu kulübe yakışan bir stat olmuştur."

Erdoğan, iki haftadır istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatarak, "Beklentiler büyüyünce iki haftalık yenilgiden sonra oyuncularım biraz demoralize oldu. İçeride oynadığımız maçta taraftarların tepkisi bizi ve oyuncularımızı üzdü. Bugün 1-0 geriye düşmesine rağmen inançlarını kaybetmediler. Bu galibiyeti bizim iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." dedi.