Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11’de sahaya çıktı. Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de 16 yaş 317 gün ile maça çıkan en genç oyuncu oldu.