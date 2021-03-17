TBMM Genel Kurulu'nda ? Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş yargı kararı okunacak. Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu'nun da vekilliği düşmüş olacak. Siyaset gündemini takip edenlerin yakından izlediği gelişmeyle ilgili kamuoyunda " Ömer Faruk Gergerlioğlu kim? Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partiden ve neden ceza aldı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte, Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partiden ve neden ceza aldı? sorusunun cevabı...

ÖMER FARUK GERGHERLİOĞLU HANGİ PARTİDEN?

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi - HDP'den Kocaeli milletvekili seçilen Gergerlioğlu halen HDP üyesidir.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi.

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine Yargıtay'a geldi. dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını 19 Şubat 2021'de onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi HDP'den Kocaeli milletvekili seçildi.