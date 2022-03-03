OMİCRON NASIL ANLAŞILIR?

2019 yılının son zamanlarında ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her geçen gün yeni varyantları çıkan Covid-19’un en bulaşıcı türü olarak Omicron varyantı görülüyüyor. ABD Hastalık Kontrol Merkes (CDC), “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” açıklamasında bulundu. Boğaz ağrısı, Üst solunum yolu enfeksiyonu, Kas ağrıları, Baş ağrısı, Hapşırma, Halsizlik, Eklem Ağrıları, Mide bulantısı, Karın ağrısı ve İshal belirtileri bulunan Omicron varyantı herkeste ayrı belirtiler veriyor.