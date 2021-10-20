Omurgasızlar Müzesi'nde yaklaşık 2 bin böcek türünün yer aldığını aktaran Çamlıtepe, "Tabii ki bu kadar zengin bir koleksiyona sahip olunca müzemiz hem öğrencilerin hem de uluslararası araştırmacıların ilgisini çekiyor. Öğrencilerimiz doğada göremediği böcekleri müzede görme fırsatı buluyor. Müzemiz uluslararası çalışmalara da kaynak oluşturuyor" dedi.