On Numara'da 838. hafta heyecanı yaşanıyor. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet edeceği ve kimlerin yüzünü güldüreceği merak ediliyor. On Numara'da geçen hafta Adana Seyhan ve Muğla Fethiye'de iki kişi 10 bilerek kişi başı 151 bin lira ikramiye kazanmıştı. İşte On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların dağıtılacak ikramiye bilgileri ile birlikte duyurulması ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yer alıyor.

ON NUMARANIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 20 AĞUSTOS 2018: 5 - 8 - 10 - 11 - 20 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 42 - 49 - 50 - 51 - 63 - 64 - 65 - 66 - 77 - 79

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye Adana Seyhan ve Muğla Fethiye'den iki kişiye çıktı. Talihliler kişi başı 151 bin lira ikramiye aldı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 151.004,45 TL 9 bilen kişi sayısı : 82 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.456,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.743 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 115,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.140 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 101.827 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 159.121 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

