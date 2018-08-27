SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
On Numara
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

On Numara çekilişi ne zaman? 27 Ağustos MPİ On Numara saat kaçta çekilecek?

On Numara çekilişi için heyecan başladı. Bu akşam 838. hafta çekilişi yapılacak On Numara'da geçen hafta 10 bilen 2 kişiye 151 bin lira ikramiye verilmişti. Peki bu akşamın şanslı rakamları neler olacak? On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

27.08.2018 - 14:21 | Güncelleme:

On Numara'da 838. hafta heyecanı yaşanıyor. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet edeceği ve kimlerin yüzünü güldüreceği merak ediliyor. On Numara'da geçen hafta Adana Seyhan ve Muğla Fethiye'de iki kişi 10 bilerek kişi başı 151 bin lira ikramiye kazanmıştı. İşte On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların dağıtılacak ikramiye bilgileri ile birlikte duyurulması ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yer alıyor.

ON NUMARANIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 20 AĞUSTOS 2018: 5 - 8 - 10 - 11 - 20 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 42 - 49 - 50 - 51 - 63 - 64 - 65 - 66 - 77 - 79

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye Adana Seyhan ve Muğla Fethiye'den iki kişiye çıktı. Talihliler kişi başı 151 bin lira ikramiye aldı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 151.004,45 TL
9 bilen kişi sayısı : 82 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.456,25 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.743 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 115,65 TL
7 bilen kişi sayısı : 17.140 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL
6 bilen kişi sayısı : 101.827 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı: 159.121 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X