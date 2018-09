On Numara sonuçları bugün yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş için geri sayım başladı. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bugün yapılacak çekilişi için heyecan dorukta. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 17 Eylül On Numara çekilişinin detayları...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın 10 Eylül 2018 tarihli 480. hafta çekilişinde şanslı numaralar 01, 04, 06, 07, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72, 78 olarak belirlendi. Yapılan çekilişte 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 325 bin 684 liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 439 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 122 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 592 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 113 bin 930 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 357 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.



On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ