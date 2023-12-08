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        Haberler Yaşam On Numara On numara sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2023 On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        On numara sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık 2023 On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        On Numara çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Birçok kişinin şansını denediği On Numara çekilişi sonucu noter huzurunda canlı yayında açıklanacak. İşte 8 Aralık 2023 Cuma On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:25
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        On numara sonuçları açıklandı mı?
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        Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişinin ilki bu akşam açıklanacak. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 8 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        8 ARALIK 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

        Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi bugün saat 20.00'da CANLI olarak gerçekleştirilecek.

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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