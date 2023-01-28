Ön otopsi: Darp izi ve sigara yanığı! Murat bebeğin ölüm nedeni belli oldu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta önceki gün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.
MURAT BEBEK HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.
VÜCUTTA SİGARA YANIĞI VE DARP İZLERİ
Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babası uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan Murat Aslan Kılıç bebeğin yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı.
ÖLÜM NEDENİ: BEYİN KANAMASI
Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, titizlikle yaptığı çalışmada bebeğin ölümünün ardından evden kaçtığı belirlenen Anne Güler Kılıç’la (27) birlikte 2 erkek yakalandı.
GÖZALTI SAYISI 4'E ÇIKTI
Soruşturma kapsamında evde bulunduğu belirlenen 1 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 4'e çıktı. Polisteki sorguları süren 3 şüpheli erkek, bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
MİNİK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan minik Murat Aslan Kılıç'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Denizli Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Gümüşler Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
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