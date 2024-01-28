"Önce ateş edip, sonra nişan alan biri değilim" AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, saha çalışmaları kapsamında kentin Menteşe ilçesinde Şehir Plancıları Odası ve Milas'ta da TMMOB Mimarlar ve Mühendisler Odası'nı ziyaret etti. Ayaydın burada yaptığı açıklamada, "Caretta caretta'nın yaşam mücadelesini önemseyen, ormanım, toprağım, suyum bitmesin, insanım depreme güvenli evlerde otursun diyen biriyle benim ne derdim olabilir diyorum ve her şeye peşin peşin karşı olacağı sanılan STK'lara elimi uzatıyorum" ifadelerini kullandı. Ayaydın ayrıca, "Ben yaptım oldu mantığı ile iş yapmayacağım' mesajını vermek için bu ziyaretleri yapıyorum. Önce ateş eden sonra nişan alan biri olmayacağım. Her şey öncesinde tartışılacak, bilimin ışığında en doğru yol belirlenecek" ifadelerini kullandı

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, konuşmasında şunları kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde Muğla’da Mimarlar Odası’na tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Tarihi diyorum çünkü yıllardır kimse kapılarını çalmamış."

"STK’LARLA KURULACAK DİYALOG ÖNEMLİ"

"Bu ziyaretleri çok ama çok önemli buluyorum. ‘Nasıl olsa konuşulamaz, çünkü her şeye peşin peşin karşı dururlar’ denen STK’larla diyalog kapısını açmak ve başkanlığım boyunca da canlı tutmak istiyorum. Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli. Bakın Muğla 13 ilçesi ile adeta kaçak yapı cenneti olmuş. İmar planları geciktiği için bu durum yaşanıyor. Muğla deprem kuşağında. Bu yapılarda zemin etüdü yapılmamış, statik hesaplar yapılmamış, hangi kalitede bir beton kullanıldığını bilmiyoruz. Hangi kalitede bir demir kullanıldığını bilmiyoruz. Bu durum beni korkutuyor."

"HAKLI GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALACAĞIM"

"Ben yaptım oldu mantığı ile iş yapmayacağım' mesajını vermek için bu ziyaretleri yapıyorum. Önce ateş eden sonra nişan alan biri olmayacağım. Her şey öncesinde tartışılacak, bilimin ışığında en doğru yol belirlenecek. Çalıştaylar yapacağız. Ancak bunlar lafta kalan, sonuç raporu çıkarıp dağılmak üzere yapılan çalıştaylar olmayacak. Sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu cennet bölgenin suyuna, ormanına, denizine, toprağına iyi bakacağız. Hep söylüyorum benim caretta caretta’nın yaşamı için samimi kaygıları olan biriyle derdim olamaz. Benim bu ülkenin ormanları azalmasın, tarım alanları gerilemesin, suyu bitmesin diyen biriyle derdim olamaz. Tam tersine mücadeleyi birlikte vereceğiz, Büyükşehir’in tüm projelerinde bu değerli STK’ların görüşü katkısı olacak. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Mimarlar odası, Şehir Planlamacıları Odası ve diğer paydaşlarımızla sürekli görüş alışverişinde bulunacağım. Onların görüşlerinden faydalanacağım. Katkıları benim için değerlidir. Tabi ki, bu düşünce onların dedikleri her şey benim doğrularım değildir. Farklı düşünebiliriz ama paydaşları asla yok saymam. Haklı görüşleri dikkate alacağım.”