Once Caldas - Junior düellosu

Kolombiya Primera A Clausura maçında Once Caldas ile Junior, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Once Caldas 20 puanla 2. sırada, Junior 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Junior, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 774. İddaa'da Once Caldas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Junior kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Once Caldas son haftadaki Cortulua Tulua müsabasında 2-1 kazandı.

Junior, Deportivo Pasto karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Once Caldas, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

Junior, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Junior 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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