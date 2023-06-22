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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir tekel bayi sahibi saldırıya uğradı - Haberler
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Ataşehir'de tekel bayi sahibini darp edip iş yerine ateş açan şüpheliler kamerada!

İstanbul Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir tekel bayi sahibi kimliği belirsiz 5 kişi tarafından darp edildi. Olayın ardından saldırganlara silahla karşılık veren iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Dehşet anları görüntülendi

İstanbul'da bir tekel bayi sahibi saldırıya uğradı - Haberler
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DHA

Ataşehir'de iddiaya göre kimliği belirsiz 5 kişi, tekel bayi sahibini önce aracının içinde darp etti, ardından silahla iş yerine ateş etti.

DHA'nın haberine göre iş yeri sahibi de ateş ederek karşılık verince şüpheliler kaçtı. Yaralanan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye götürülürken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tekel bayisine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, iş yeri sahibi Ergün Üçtepe'yi aradı. Üçtepe'nin aracında oturduğunu gören şüpheliler, Üçtepe'yi aracında yumruklarla darp etti. Kimliği belirsiz kişiler daha sonra yolun karşı tarafına geçip silahla iş yerine ateş etmeye başladı.

İŞ YERİ SAHİBİ SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

İş yeri sahibi de silahla karşılık verdi. Mermiler bir markete isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen iş yeri sahibi Ergün Üçtepe ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Bülent Dayı, "Tam olarak göremedik ama 7-8 el silah sesi oldu. Tekelciyi darp etmişler. Buraya geldiğimizde onlar bu tarafa doğru kaçtılar. Karşılıklı bir çatışma oldu, o kadar bildiğimiz. Polis ekipleri geldi hemen, şu an kameraları inceliyor" dedi.

Mahalle esnafı Murat Dağabakan, "Bir gürültüyle dışarı çıktık. 32 yıldır aynı mekanda esnaflık yapıyorum. Komşularımız burada. Gürültü olunca normal bir sarhoş gürültüsü olarak anladık. Dışarı çıkınca 8-10 kişilik bir grubun aracın içindeki birine saldırdığını gördük. Kimin olduğunu bilmiyorduk o ara. Biraz yaklaşınca komşumuz olduğunu fark ettik. Tam biz giderken o ara silahlar çekildi. Tanımadığımız insanlar, bilmiyorum. Yolun karşısına geçildi birkaç kez ateş edildi. Silahları görünce ben oğlumu alıp olay yerinden uzaklaşmak istedim. Normal bir kavga olsa komşuluk görevimizdir, ayıracağız ama silahlar çıkınca biraz farklı olur. Sağlık ekiplerini ve polisleri aradık. Arkadaşımız 'Ben tanımıyorum insanları. Hiçbir bağım yok' dedi. O biraz kafa karıştırıyor. Bilmiyoruz aralarında bir husumet var mı, yok mu. Biz bıçak darbesi aldı diye tahmin ettik. Sadece suratında yumruklar nedeniyle morluk ve şişlikler var. Çok ciddi bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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