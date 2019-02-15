Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı



Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D. isimli bir şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın'ı (36) otomobiliyle takibe aldı. Aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle İstemihan Talay Bulvarı, bir süreliğine trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan kadına ilk müdahaleyi orada yaptı. Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının kaçabileceği güzergahlarda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, kısa bir sürede gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı yaptığı ve bugün toprağa verileceği öğrenildi.



Emniyete götürülen zanlının ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



