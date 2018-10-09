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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

İzmir'de yaşayan kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün'e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı. Nakillerde görev alan Op. Dr. Işık Özgü, böbrek nakillerinin büyük çoğunluğunu canlı nakillerden yaptıklarını, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinin de duyarlı davranıp organlarını bağışlamaları gerektiğinin altını çizdi

09.10.2018 - 10:19 | Güncelleme: AA

İzmir'de yaşayan kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün'e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

AA'nın haberine göre; Seferihisar'da yaşayan 48 yaşında emekli 2 çocuk babası Bütün'e 10 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde genetik bir hastalık olan polikistik böbrek yetmezliği tanısı kondu.

Diyaliz tedavisi olmadan ilaçlarla hayatını devam ettiren Bütün, bir yıl önce böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvurdu.

Çiğdem Bütün, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu ancak kan grubu uymadığından bu gerçekleşemedi.

Kadavradan böbrek nakli olmayı bekleyen damadın imdadına 23 yıllık kayınvalidesi 63 yaşındaki Meliha Arkun yetişti.

Arkun, geçen ay yapılan ameliyatla damadına böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.

"ÇOCUKLARIYLA AİLESİYLE MUTLU OLSUN"

Fedakar kayınvalide, kontrol için geldiği hastanede yaptığı açıklamada, 20 yıl önce safra kesesi ameliyatı sırasında damadının kendisine kan verdiğini, onun yaptığı bu davranıştan çok etkilendiğini söyledi.

Damadının böbrek nakli olması gerektiğini öğrenince çok üzüldüğünü belirten Arkun, "Uyduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden böbreğimi ona verme kararı aldım. Onlar benden çok yaşasınlar, çocuklarıyla ailesiyle mutlu olsun. Ne bir acı duydum ne de ağrı. Şu anda ben onları öyle görüyorum ya çok mutluyum" dedi.

"KAYINVALİDEM SAYESİNDE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Birol Bütün de kayınvalidesinin yaptığı fedakarlık sayesinde sağlığına kavuşup yeni bir hayata "merhaba" dediğini ifade etti.

Hastalığı nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını anlatan Bütün, "Eşimle evleneli 23 yıl oldu. Zaten kayınvalidemi ve kayınpederimi hep öz annem ve babam gibi gördüm. Kayınvalidem bana sağlık konusunda da fedakarlık yaptı. Bunu anlatacak bir kelime yok, kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.

KAYINPEDERİNDEN DAMADINA İKİNCİ HAYAT

Bekir Nizel'e de sık sık tuvalete çıkma şikayetiyle gittiği hastanede 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Nakil olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran 41 yaşındaki 2 çocuk babası Nizel'e önce annesi Gülperi Nizel böbreğini vermek istedi.

Kalp rahatsızlıkları nedeniyle oğluna böbreğini veremeyen anne Nizel yerine, 12 yıllık kayınpederi 68 yaşındaki İlhan Tarcan, eylül ayında yapılan ameliyatla damadına böbreğini vererek ikinci bir hayat armağan etti.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM KAYINPEDERİM OLDU"

Damat Nizel, "Kayınpederim daha önce de bana 'hiç korkma ben senin her zaman destekçinim' diyordu. Ona çok teşekkür ederim. Şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum" dedi.

Kayınpeder Tarcan ise damadını çok sevdiğini dile getirirken, "Onu hep kendi oğlum gibi gördüğüm için böbreğimi verdim. Hiç pişman değilim. Böbreğimi vermeseydim belki uzun süre sağlığına kavuşamazdı. İyileştiğini görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GÜZEL ÖRNEKLERİN ARTMASI GEREKİR"

Nakillerde görev alan Op. Dr. Işık Özgü de böbrek nakillerinin büyük çoğunluğunu canlı nakillerden yaptıklarını, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinin de duyarlı davranıp organlarını bağışlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Böbrek nakli yaptıkları hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Özgü, "Genelde anneler babalar çocuklarına ya da eşler birbirine veriyor. Kayınpeder ve kayınvalidenin fedakarlık yapması çok sık karşılaşılan bir durum değil ama güzel örnekler bunlar, umarım artarak devam eder" dedi.

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