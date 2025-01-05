Önder Bali, son yolculuğuna uğurlandı
Önder Bali, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı
Türk Tiyatrosu ve müziğinin değerli sanatçısı, Şehir Tiyatroları orkestra şefi Önder Bali, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı törende; İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Beste Bali (kızı), Nilgün Bali (kızı), Erhan Yazıcıoğlu, Deniz Noyan, Selim Atakan, Berker Barçalı, Celal Kara, Salim Dündar söz aldılar.
Sanatçının dostları, Önder Bali ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu ve yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever: Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Neşesiyle, esprileriyle, bilgisiyle, pozitif enerjisiyle, birikimiyle bizim hayatımızı doldurdu. Benim için Atatürk bakışlı adamdı. Gerektiğinde bir baba şefkatiyle yaklaştı, gerektiğinde hepimizin hayatını doldurdu. Bana deseniz ki Ayşegül tek kelimeyle anlat Önder Bali’yi ben ‘güven’ derim. Sahnede herkesin yüreğini yönetirdi. O kadar önemli bir şey ki sahnedeki sanatçı için. Önder ağabey, çok özel bir ruhtu. Onunla ilgili söylenecek çok şey var ama saatler alır, ne söylesem eksik kalacak. O bizim için Önder abiydi. Hani derler ya öldüğünü duyduğumda ‘burnumun direği sızladı, kalbim acıdı’. Bir dönem kapanıyor, yerine de yenileri gelmiyor, ben bunu gördüm. Önder abiciğim seni hep burada, saygı, sevgi ve özlemle anacağız. Çok sevdiğin insanlar karşılayacaklar seni. Yattığın yer incitmesin. Çok sevgiyle anacağız seni. Mumlarda uyu.
Beste Bali: Müzik camiasında bilinen koskoca Önder Bali, evde de sıfır egoluydu. Etrafına neşe saçan bir adamdı. Çok üzgünüz. 86 yaşındaydı ama biz hiç doyamadık ona. Hepinizin ayağına sağlık. Mekânı cennet olsun. Gitti, müzikleri kaldı, güzel klarnetinin sesi kaldı. Hatıraları kaldı. Çok üzgünüz, çok içimiz yanıyor.” dedi.
Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Hakan Elbir, Ayla Özkan, Nur Saçbüker, Caner Çandarlı, Volkan Severcan, Selçuk Borak’ın da aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.