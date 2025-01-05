Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Önder Bali, son yolculuğuna uğurlandı

        Önder Bali, son yolculuğuna uğurlandı

        Önder Bali, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önder Bali'ye veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Tiyatrosu ve müziğinin değerli sanatçısı, Şehir Tiyatroları orkestra şefi Önder Bali, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı törende; İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Beste Bali (kızı), Nilgün Bali (kızı), Erhan Yazıcıoğlu, Deniz Noyan, Selim Atakan, Berker Barçalı, Celal Kara, Salim Dündar söz aldılar.

        REKLAM

        Sanatçının dostları, Önder Bali ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu ve yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar.

        İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever: Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Neşesiyle, esprileriyle, bilgisiyle, pozitif enerjisiyle, birikimiyle bizim hayatımızı doldurdu. Benim için Atatürk bakışlı adamdı. Gerektiğinde bir baba şefkatiyle yaklaştı, gerektiğinde hepimizin hayatını doldurdu. Bana deseniz ki Ayşegül tek kelimeyle anlat Önder Bali’yi ben ‘güven’ derim. Sahnede herkesin yüreğini yönetirdi. O kadar önemli bir şey ki sahnedeki sanatçı için. Önder ağabey, çok özel bir ruhtu. Onunla ilgili söylenecek çok şey var ama saatler alır, ne söylesem eksik kalacak. O bizim için Önder abiydi. Hani derler ya öldüğünü duyduğumda ‘burnumun direği sızladı, kalbim acıdı’. Bir dönem kapanıyor, yerine de yenileri gelmiyor, ben bunu gördüm. Önder abiciğim seni hep burada, saygı, sevgi ve özlemle anacağız. Çok sevdiğin insanlar karşılayacaklar seni. Yattığın yer incitmesin. Çok sevgiyle anacağız seni. Mumlarda uyu.

        REKLAM

        Beste Bali: Müzik camiasında bilinen koskoca Önder Bali, evde de sıfır egoluydu. Etrafına neşe saçan bir adamdı. Çok üzgünüz. 86 yaşındaydı ama biz hiç doyamadık ona. Hepinizin ayağına sağlık. Mekânı cennet olsun. Gitti, müzikleri kaldı, güzel klarnetinin sesi kaldı. Hatıraları kaldı. Çok üzgünüz, çok içimiz yanıyor.” dedi.

        Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Hakan Elbir, Ayla Özkan, Nur Saçbüker, Caner Çandarlı, Volkan Severcan, Selçuk Borak’ın da aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

        Usta müzisyen hayatını kaybetti
        Usta müzisyen hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #önder bali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!