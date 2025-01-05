Önder Bali, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Tiyatrosu ve müziğinin değerli sanatçısı, Şehir Tiyatroları orkestra şefi Önder Bali, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever: Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Neşesiyle, esprileriyle, bilgisiyle, pozitif enerjisiyle, birikimiyle bizim hayatımızı doldurdu. Benim için Atatürk bakışlı adamdı. Gerektiğinde bir baba şefkatiyle yaklaştı, gerektiğinde hepimizin hayatını doldurdu. Bana deseniz ki Ayşegül tek kelimeyle anlat Önder Bali’yi ben ‘güven’ derim. Sahnede herkesin yüreğini yönetirdi. O kadar önemli bir şey ki sahnedeki sanatçı için. Önder ağabey, çok özel bir ruhtu. Onunla ilgili söylenecek çok şey var ama saatler alır, ne söylesem eksik kalacak. O bizim için Önder abiydi. Hani derler ya öldüğünü duyduğumda ‘burnumun direği sızladı, kalbim acıdı’. Bir dönem kapanıyor, yerine de yenileri gelmiyor, ben bunu gördüm. Önder abiciğim seni hep burada, saygı, sevgi ve özlemle anacağız. Çok sevdiğin insanlar karşılayacaklar seni. Yattığın yer incitmesin. Çok sevgiyle anacağız seni. Mumlarda uyu.