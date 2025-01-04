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        Haberler Magazin Müzisyen Önder Bali hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Önder Bali hayatını kaybetti

        Türk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Önder Bali, 86 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:56
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        Piyanist, besteci ve aranjör Önder Bali, vefat etti. Sanatçının vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

        Önder Bali, 1 Mart 1938'de İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğrenim gördü ve profesyonel müzik hayatına 196'de İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda ilk olarak klarnetçi olarak girdi.

        Önder Bali, daha sonra Ertan Anapa, Şevket Uğurluer, Erol Büyükburç ve Yalçın Ateş orkestralarında nefesli sazları üstlendi.

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        Birçok sanatçıya gazino çalışmalarında, plak kayıtlarında eşlik etti.

        1960’lı yıllarda Selimiye Askeri Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yaptı.

        1969'da Orhan Şevki ile yedili (Orhan Şevki, Önder Bali, Haluk Hancı, Zafer Dilek, Erdal Gürel, Garbo Mayk, Asu Maralman) orkestra kuran Önder Bali, bu orkestrayla çalışmalarını sürdürürken bir yıl sonra da Önder Bali Dörtlüsü adını verdiği orkestrasıyla plak kayıtlarına girdi. 1970'te yayımladığı “Bergama Zeybeği / Geçen Yaz” adlı 45’lik plak ile listelerde zirveye çıktı.

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        1971'de İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda şef olmuştur ve bu görevini 1985'e kadar sürdürmüştür. Emekliliğinden sonra şehir tiyatroları genel müzik direktörlüğü görevine atandı.

        Önder Bali, Yeşilçam'a birçok film müziği verdi.

        1977'de Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Müzik Festivali'nde Semiha Yankı'ya çalan büyük orkestrayı yönetmiştir.

        1990’lı yıllarda Önder Bali, Mehmet Kaygusuz ile birlikte kurduğu müzik merkezinde gençlere müzik eğitimi verdi.

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        #önder bali
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