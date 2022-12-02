SAVUNMASI GÜNDEM OLDU!

Hakkında hapis cezası istenen Mika Can Raun konuyla alakalı şu açıklamaları yapmıştı: "100 TL’yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?”