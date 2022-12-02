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Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

Instagram ve YouTube fenomeni olan Mika Can Raun, estetikle bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Raun, yaptığı açıklamalar ve yayınladığı gönderiler ile sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Yaptırdığı estetikler ve cinsiyet değiştirme operasyonlarından sonra bambaşka birine dönüşen Mika Raun'u görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

    Cinsiyet değiştirme ameliyatları için toplamda 2.5 milyon TL harcadığını söyleyen Mika Raun, sosyal medyada yaptığı skandal hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak göğüs estetiği olan ve sık sık dekoltesini gösteren fenomen, eleştirilere maruz kaldı.
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

    "PHOTOSHOP'A İHTİYACIM YOK"

    Mika Can son olarak operasyon yaptırdığı göğüslerini sergilediği bir poza "Photoshop'a ihtiyacım yok" yazınca eleştiri oklarının hedefi oldu!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

    HAPİS CEZASI İSTENDİ!

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı tuvalete atan Mika Can Raun hakkında 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

    İşte asıl adı Mikail Can Kurnaz olan fenomenin son hali...
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

    SAVUNMASI GÜNDEM OLDU!

    Hakkında hapis cezası istenen Mika Can Raun konuyla alakalı şu açıklamaları yapmıştı: "100 TL’yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?” 
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!
  • Onlarca estetik yaptırdı!"Photoshop'a ihtiyacım yok" diyen ünlü fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor!

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