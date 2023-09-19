Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen görüntüler sebebiyle geçtiğimiz aylarda yargılanan ve sonrasında beraat eden fenomen Merve Taşkın, katıldığı bir röportajda OnlyFans üzerinden kazandığı aylık gelirini söyledi.

Sosyal medya platformu olan Twitter ve Instagram'da yaptığı paylaşımlar sebebiyle fenomen haline gelen Merve Taşkın, 571 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle adından sıkça söz ettiriyor.

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Fenomen haline gelen Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi. Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini belirten Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.