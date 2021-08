OnlyFans'ın kurucusu, müstehcen içerik yasağı için bankaları suçladı 0:00 / 0:00

Online abonelik hizmetinin kurucusuna göre, OnlyFans'ın müstehcen içerik yasağından bankalar sorumlu.

Seks işçileri arasında popüler olan platform, geçtiğimiz günlerde Ekim ayında yürürlüğe girecek olan “müstehcen davranış içeren her türlü içeriği” yasaklayan yeni kuralları duyurdu.

Londra merkezli şirket, finansal ortakların baskısı nedeniyle hareketin başlatıldığını söyledi. Ancak CEO Tim Stokely, "itibar riski" konusundaki endişeler nedeniyle, alınan bu kararının sebebinin bankalar olduğunu açıkladı.

Stokely, "Bu karar, kullanıcıların fonlarını ve aboneliklerini bankaların ve medya şirketlerinin giderek artan haksız eylemlerinden korumak için alındı. Açıkçası en sadık içerik üreticilerimizi kaybetmek istemiyoruz." dedi.

OnlyFans CEO'su, üç bankanın ismini saydı: İngiltere'deki Metro Bank JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon.

Financial Times'a verdiği demeçte, "Politikadaki değişiklik konusunda başka seçeneğimiz yoktu. Bunun nedeni bankalar. Her ay bir milyondan fazla içerik sahibine 300 milyon doların üzerinde ödeme yapıyoruz ve bu fonların içerik sahiplerine ulaşmasını sağlamak, bankacılık sektörünün kullanılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"ÖDEME YAPMAYI ZORLAŞTIRIYORLAR"

Stokely, Metro Bank'ın OnlyFans'ın kurumsal hesabını 2019'da kapattığını iddia etti ve Bank of New York Mellon'u firmayla bağlantılı her mesajı 'işaretlemek ve reddetmek' ile 'içerik üreticilerine ödeme yapmayı zorlaştırmakla' suçladı.

"JPMorgan Chase, seks işçilerinin veya seks işçilerini destekleyen herhangi bir işletmenin hesaplarını kapatma konusunda özellikle agresif davranıyor" diye devam etti.

"Ücretli porno Instagram'ı" olarak bilinen OnlyFans, kendisini içerik üreticiler tarafından paylaşılan özel içeriğe abone olunmasını sağlayarak "üreticiler ile hayranları arasındaki ilişkide devrim yaratan" bir platform olarak tanımlıyor.

Geçen hafta yapılan duyurunun ardından, birkaç seks işçisi, yeni bir platform bulmayı düşündüklerini ve OnlyFans'ın diğer birçok kişinin ayrılmasının bir sonucu olarak kapanmasını beklediklerini söyledi.