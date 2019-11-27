ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yaşayan Alman çobanı Ranger'ı görenler yavru sanıyor. Ancak yaşadığı sorun nedeniyle minik gözüken sevimli köpek aslında iki yaşında.

Daily Mail'in haberine göre Ranger, Giardia denen bir parazit kaptı. Sevimli köpek enfeksiyon tedavisiyle hastalıktan kurtuldu ancak Ranger'ın büyümesi o tarihten itibaren durdu. Ranger'ı veterinere götüren sahipleri duydukları karşısında şaşkına döndü. Veteriner hekimler minik köpeğe Pituitary Dwarfism (Pitüiter Cücelik) teşhisi koydu.

Ranger dışarıdan sevimli görünse de pek çok sorunla baş etmek zorundaydı. Alman çoban köpeği hipotiroidizmin neden olduğu kürk ve lapa lapa cilt atma gibi çeşitli sağlık sorunları ile mücadele etti.

Ranger'in sahibi Shelby Mayo, “Ranger'ı sahiplendiğimizde diğer köpeklerden daha küçüktü ancak onun Coccidia adlı bir paraziti olduğu için minik olduğunu düşündük. Zamanla parazitten kurtuldu ancak daha sonra Giardia adlı bir parazit kaptı. Aynı zamanda, Ranger'ın boynunda büyük bir enfeksiyon olduğunu da fark ettik. Enfeksiyonu kontrol altına alabildik, birkaç ay sonra da Ranger'ı Giardia parazitinden kurtardık. Ranger bu süre zarfında çok küçük kaldı, veteriner hekim köpekte hipofiz cüceliği olabileceğini söyledi. Fakat bu durum çok nadir olduğu için duruma hala şüpheyle yaklaştık. Zaman geçtikçe Ranger'ın boyu aynı kaldı ve bu noktada rahatsızlıktan emin olduk. Birkaç ay sonra onu kısırlaştırdık ve o zaman büyük değişimler görmeye başladık. İştahını kaybetti, kilo vermeye başladı, kürkünün neredeyse tamamını kaybetti ve aşırı kuru ve lapa lapa bir cildi vardı. Cüce Alman shepard'a sahip olan bir takipçimiz köpeğin tiroit seviyelerini kontrol etmemizi söyledi. Veteriner hekim tiroit seviyesini kontrol edince sonuçlar düşük çıktı" dedi.

Küçük köpek yaşadıklarına rağmen hiçbir şeyin kendisini geride tutmasına izin vermedi. Sahiplerinin koşulsuz sevgisi ile beraber sosyal medyadan yapılan yardım sayesinde tedavi olan Ranger, sağlığına kavuştu.

Şimdilerde ailesi ve evin diğer tüylü dostlarıyla vakit geçiren Ranger, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürüyor.