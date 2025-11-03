Habertürk
        Onur Can Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Onur Can Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum" dedi.

        Giriş: 03.11.2025 - 23:59 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:59
        "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum"
        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

        "LİGDEKİ DURUMUMUZU KABULLENMİYORUM"

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan puan alıp dönmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. Duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı oyunu berabere bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ama ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

