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Onur Seyit Yaran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Onur Seyit Yaran hayatı hakkında

Onur Seyit Yaran kimdir? Soruları magazin gündemine bomba gibi düştü Best Model birincisi dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı. İşte, Onur Seyit Yaran hakkında merak edilenler...

onur seyit yaran

Onur Seyit Yaran kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kalk Gidelim dizisinde Canberk Dal rolünü canlandıran Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Oyuncunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Manken, dizi oyuncusu. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Fitness ile ilgilenen Onur Seyit Yaran milli bir satranç oyuncusu olup 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır. Yaran, 2016 yulında Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi seçilmiştir.

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