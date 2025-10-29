Habertürk
        Haberler Sağlık OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının psikolojik risk verilerini paylaştı - Haberler | Sağlık Haberleri

        OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının psikolojik risk verilerini paylaştı

        ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, sahibi olduğu yapay zeka aracı ChatGPT'in belirli bir haftada aktif olan kullanıcılarının yaklaşık yüzde 0,07'sinin mesajlarının, ruh sağlığıyla bağlantılı acil durumlarla ilişkili olabileceği tahmininde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:30
        OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının psikolojik risk verilerini paylaştı
        BBC'nin haberine göre, OpenAI şirketi tarafından psikoz veya intihar düşünceleri de dahil olmak üzere olası ruh sağlığıyla ilgili acil durum belirtileri gösteren ChatGPT kullanıcılarının sayısına dair yeni tahminler yayımlandı.

        Şirket, belirli bir haftada aktif olan ChatGPT kullanıcılarının yaklaşık yüzde 0,07'sinin mesajlarının ruh sağlığıyla bağlantılı acil durumlarla ilişkili olabileceğinin tahmin edildiğini, bu vakaların "son derece nadir" olduğunu belirtti. Ancak OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a göre ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı kısa süre önce 800 milyona ulaştığından, bu çok küçük oranın yüz binlerce kişi anlamına gelebileceği ifade edildi.

        REKLAM

        Şirket, ayrıca ChatGPT kullanıcılarının yüzde 0,15'inin "potansiyel intihar planlaması veya niyetinin açık göstergelerini" içeren konuşmalar yaptığı tahmininde bulundu.

        Tahminlere yönelik açıklamasında şirket, sohbet robotuna yapılan son güncellemelerle beraber ChatGPT'nin, "olası sanrı belirtilerine güvenli ve empatik bir şekilde yanıt vermek" ve "potansiyel kendine zarar verme veya intihar riskinin dolaylı belirtilerini" tespit etmek üzere tasarlandığını kaydetti.

        California Üniversitesinden Doç. Dr. Jason Nagata, "Yüz milyonlarca kullanıcısı olan bir platformda, yüzde 0,07 küçük bir yüzde gibi görünse de aslında bu sayı oldukça fazla olabilir" ifadesini kullandı.

        Nagata, "Yapay zeka, ruh sağlığı desteğine erişimi genişletebilir ve bazı açılardan ruh sağlığını destekleyebilir ancak sınırlamaların farkında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

