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Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtarak dilencilik yapanlara karşı uyarıda bulundu. Kalabalık yerlerde, cami önlerinde vatandaşın duygularını sömüren dilencilere operasyon da düzenleyen zabıta ekipleri dilencileri suçüstü yakaladı.
İHA'nın haberine göre, yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Aralarında Suriye uyruklu dilencilerin de bulunduğu 10 kişiye ekipler tarafından dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunurken dilencilerin üst aramasında bir şey çıkmaması dikkat çekti.
GÜNDE 200-400 TL KAZANIYOR
Günlük 200-400 TL arası para kazandığını söyleyen dilencilerden biri nasıl dileniyorsun? sorusuna, “Abilerim, ablalarım, garibanım, mağdurum. Allah, Muhammed aşkına 1 TL verin. Allah için verin. Muhammed peygamber için verin diyorum. Ben cenazelere de gidiyorum. Kuran da okuyorum” diyerek dua okudu.
Yakalanan kadın dilencilerden biri ise aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Onlarda bizim gibi dileniyor. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL oda yol parasına
gidiyor her gün” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Berat Tarku, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dilencilik meslek olmasın sloganıyla halkımızı bilinçlendirmek için broşürler bastırdık. Zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı bilgilendirip, dilenciliğin meslek haline gelmemesi için çalışmalar başlatıyoruz. Dilenciliğin bitmesindeki en etkin yolun vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve bilinçlenmesi. Bu konu ile ilgili ekiplerimizde çok yoğun bir çaba harcıyor” dedi.
“HALKIN DUYARLILIĞI DİLENCİLİĞİ BİTİRECEK”
Tarku, dilencilere verilen her paranın yeni dilencilerin ortaya çıkmasını sağladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz, herhangi bir şekilde dilencilere para vermesin. Artık bu durumu sektör haline dönüştürmeye başladılar. Kolay para kazanmanın yollarını bu şekilde arıyorlar. Dilencilikte çocukları da kullanıyorlar. İstismar ediliyor bu konuda. Dilencilikte duygu sömürüsü yapılıyor. İnsanların vicdani dini boyutta istismar ediliyor. Bu konuda çocukların yeri sokaklar değil eğitim yuvalarıdır. Bu konuyla ilgili Alo 153 çağrı merkezimiz var. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk gördüğünde 153’e bildirebilir. Zabıta motorize ekipleri kurduk bu konuyla ilgili ve anında müdahale ediliyor. Halkımızın duyarlılığı dilenciliği bitirecektir.
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