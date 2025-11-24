Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.851,89 %-0,65
        DOLAR 42,4425 %0,01
        EURO 49,0395 %0,28
        GRAM ALTIN 5.552,51 %0,01
        FAİZ 39,69 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 68,40 %0,32
        BITCOIN 86.300,00 %-1,89
        GBP/TRY 55,5940 %-0,07
        EUR/USD 1,1545 %0,28
        BRENT 62,39 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.078,29 %0,01
        Haberler Ekonomi Para ÖRAV’dan yüzbinlerce öğretmene mesleki ve kişisel gelişim desteği - Para Haberleri

        ÖRAV’dan yüzbinlerce öğretmene mesleki ve kişisel gelişim desteği

        Garanti BBVA'nın sürdürülebilir toplumsal değer yaratma hedefi doğrultusunda kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye genelinde öğretmen gelişimini merkeze alan bir dönüşüm modeli olarak faaliyet gösteriyor. Vakfın, 65 şehirde görev yapan 418 kısmi zamanlı eğitimci ve 19 kişilik uzman ekibinin yürüttüğü projelerle, bugüne kadar 440 bini aşkın öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağladığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖRAV'dan yüzbinlerce öğretmene mesleki ve kişisel gelişim desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Garanti BBVA’nın öncülüğünde 2008 yılında kuruldu. Bugüne kadar 440 binden fazla öğretmene ulaşan ÖRAV, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarından öğrencilerin öğrenme deneyimine kadar uzanan bir dönüşüm alanı yaratmayı hedefliyor.

        Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, dijital platformu eKampüs üzerinden sunduğu çevrim içi programlarla öğretmenlere çağdaş eğitim yöntemleri kazandırmayı amaçlayan ÖRAV, 17 yılda, öğretmenleri aracılığıyla 12 milyondan fazla öğrencinin eğitim yolculuğunu güçlendiren kalıcı bir etki ağı oluşturdu.

        REKLAM

        “Toplumsal dönüşüm, öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosistemiyle mümkün”

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ettiğini belirterek, eğitimde kalıcı etkiyi belirleyen en temel unsurun eğitimcilerimizin güçlenmesi olduğunu vurguladı.

        Firuzbay, “Bu nedenle Garanti BBVA olarak eğitime sunulan her desteği, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli katkı, önemli bir sosyal sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için yola çıktık. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana öğretmenlere erişilebilir, yenilikçi ve bilimsel temelli gelişim fırsatları sunarak Türkiye’de benzersiz bir değer yarattı. ÖRAV’ın bugüne kadar ulaştığı öğretmen sayısının yanı sıra asıl anlamı, bir öğretmenin bu eğitimlerle ulaştığı bir tek bilgiyi dahi, aynı gün öğrencisiyle paylaşmasında ve yarınlarımıza ilham olmasında saklı. Biliyoruz ki, geleceğin en kritik becerileri olan yaratıcılık, araştırma merakı, toplumsal duyarlılık, dijital farkındalık ve duygusal dayanıklılık, ancak öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosisteminde mümkün oluyor. Garanti BBVA’nın desteğiyle ÖRAV’ın ortaya koyduğu model, öğretmeni değişimin takipçisi olmak yerine aktif katılımcısı yapıyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için gurur verici. Her öğretmen, bir öğrencinin hayatında bir dönüm noktası başlatabilir. Biz de bu yolculuğun arkasındaki görünmez desteği büyütmeye kararlıyız.” diye konuştu.

        “Öğretmenin gelişimini farklı alanlarda güçlendiren bütüncül bir katkı sunuyoruz”

        ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ÖRAV’ın öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine sunduğu katkıları şöyle değerlendirdi:

        “2008’de Garanti BBVA’nın öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta hedefimiz, Türkiye’de öğretmenlerin gelişimini sürdürülebilir, bilimsel ve erişilebilir bir sistem haline getirmekti. Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, standart yöntemlerle eğitime destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesine geçen, Türkiye’de öğretmen gelişiminin sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir modele kavuşmasının en güçlü örneklerinden biriyiz. Önceliğimiz, öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlayabilecek becerilerle donanması. Sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle dijital okuryazarlık, sosyal-duygusal öğrenme, çocuk koruma, kapsayıcı sınıf yönetimi, aile ve toplumla etkileşim gibi pek çok alanda öğretmenlerimizin gelişimini destekliyoruz. Onların mesleki gücünü, motivasyonunu ve sınıftaki etki alanını büyüten bir yol arkadaşıyız. 2008’den bu yana 440 binden fazla öğretmenin gelişim yolculuğuna katkı sunmanın ve bu sayede 12 milyondan fazla öğrenci ve ailesinin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerin yanında olmaya, onlarla öğrenmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık