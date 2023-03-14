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AA

Ordu'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, kendini çatı katına kilitledi. Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 1. katında bulunan kıraathaneye gelen S.O. ile Ercan Ocakdan ve Mustafa Tonka arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.O. üzerindeki tabancayla Ocakdan ile Tonka'ya ateş açtı. Yaralanan 2 kişi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.