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Ordu'da 74 yaşında kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ordu'da evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alınamayınca durum, yakınlarınca polise bildirildi. Makbule Sarı'nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu.

Ordu'da 74 yaşında kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
AA

Ordu'da yaşlı kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kadın elleri ve ayakları bağlı bir şekilde evinde ölü bulundu.

Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, elleri ve ayakları iple bağlı olan kadının ölü olduğunu tespit etti.

Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine ihbarda bulunduklarını söyledi. İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarı'nın cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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