Ordu'da sunta yüklü TIR sulama kanalına devrildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen TIR'daki suntalar etrafa saçıldı
Giriş: 14.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:40
Gürcistan uyruklu Patala Shavedze yönetimindeki TIR, Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Yüceler Mahallesi mevkisinde, sulama kanalına devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'daki suntalar etrafa saçıldı.
Suntalar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına taşındı, TIR'ın vinç yardımıyla kanaldan çıkarılması için çalışma yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.