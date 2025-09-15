Habertürk
        Ordu haberler: Merve Demirel 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Merve 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Ordu'da, otomobilin çarpması sonrası yaralanan bir çocuk annesi 32 yaşındaki Merve Demirel, tedavi gördüğü hastanede iki ay sonra hayatını kaybetti. Genç kadının, Bursa'da defnedileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:34
        Merve 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
        Ordu'da kaza, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde, 17 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen E.A.'nın (42) kullandığı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel'e (32) çarptı.

        BUGÜN SABAH HAYATA VEDA ETTİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık iki aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ

        AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve Demirel'in cenazesi, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderilecek.

        #ordu
        #Bursa
        #Son dakika haberler
