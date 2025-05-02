İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
Ordu'da, haklarında kayıp ihbarı yapılan 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan ile arkadaşı 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu için yeniden arama çalışması başlatıldı. Erdoğan'a ait otomobile ulaşılırken, ikiliden 2 gündür haber alınamıyor
Ordu'nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan (35) ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan (25), 30 Nisan'da itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
AFAD VE JANDARMA ARIYOR
DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLE KANYONDA ULAŞILDI
Aramalarda Süleyman Erdoğan'a ait otomobil, gece saatlerinde ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.
ARAMA KÖPEĞİ VE DRON DA KULLANILIYOR
Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve dron desteli arama yapıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Otomobili incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.